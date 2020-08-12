2020/08/12 | 11:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : هروب “متحدث التحالف الدولي” على الهواء اثناء سقوط صاروخ في بغداد ظهر المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، مايلز كاغينز، الثلاثاء، في مقطع فيديو وهو يهرب أثناء سقوط صاروخ في محيط “المنطقة الخضراء” في بغداد.وكان مايليز يجري مقابلة مع قناة محلية عراقية، وعندما سمع صوت صافرة الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية هرب […]

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