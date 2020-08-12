دعوات لعدم الاكتفاء بالاستنكار والرد على “الاستهتار التركي”

2020/08/12 | 11:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستمر الاعتداءات والانتهاكات التركية على الأراضي العراقية عبر دخول الجيش التركي بجنوده وطائراته ودبابته إلى العمق العراقي وتوجيه ضربات عسكرية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة كجماعة إرهابية.ورغم الإدانات والاستنكارات المتوالية والمتعددة من السلطات العراقية، واستدعاء السفير التركي مراراً وتسليمه مذكرات احتجاج، إلا أن الحكومة التركية واصلت ضرباتها متجاهلة في […]

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