وزير التجارة يعلن قرب تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية

2020/08/12 | 11:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري ، قرب تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية، مبينا الحصول على الأموال من وزارة المالية بعد جهود كبيرة بذلت من قبل وزارتي التجارة والمالية، فيما أكد ان العراق لن يستورد الحنطة.وقال الجبوري في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “وزارة المالية أطلقت 91 مليون دولار من […]

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