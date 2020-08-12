النزاهة:  السجن سبع سنوات لمسؤول سابق في ديالى لإضراره المال العام

2020/08/12 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، الأربعاء (12 آب 2020)، صدور قرار حكم بالسجن بحق معاون محافظ ديالى الأسبق؛ لإلحاقه الضرر عمداً بالمال العام.وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "إقدام المُدان باستبعاد العطاء الأقل المقدم من إحدى الشركات في مشروع تنفيذ شبكة مجاري الأمطار مع مضخات (عليبات – الكوبات – حي الحسين – الشرقية – الغربية) في محافظة ديالى، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، عندما كان رئيس لجنة تحليل وتدقيق العطاءات بالوكالة؛ مما أدَّى لإحداث الضرر بالمال العام".

وأضافت، أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامة بمقصريـة المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لديوان محافظة ديالى الذي طلب الشكوى ضدَّ المتهم، فضلاً عن أقوال الشهود المتضمِّنة تعديل مبلغ الإحالة بزيادة المبلغ، بناءً على طلب المقاول وموافقة المدان، ومحضر اللجنة التحقيقية المتضمِّن إحالته للمحاكم المختصة، إضافة إلى قرينة هروبه عن وجه العدالة".وأوضحت الدائرة، أن "المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق المدان وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المتضرِّرة (ديوان محافظة ديالى) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية".

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية تمتلك مجموعة اقتراحات لا تزال تحت النقاش بشأن العام الدراسي المقبل، مبينة أن المنصة الالكترونية أو تقليص الدوام من أبرز المقترحات المطروحة.

وقال مقرر لجنة الترب

بغداد اليوم- بغداد

نظم العشرات من خريجي كليات الاعلام، اليوم الثلاثاء، تظاهرة احتجاجية امام مبنى رئاسة الوزراء، للضغط باتجاه تنفيذ مطالبهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان العشرات من خريجي مختلف كليات الاعلام في بغداد والمحافظات نظموا تظاهرة احت

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الأربعاء (12 آب 2020)، انجاز 54 ألف معاملة جديدة، فيما أشارت إلى أن رواتب المتقاعدين مؤمنة بالكامل.

وقال رئيس الهيأة اياد الجبوري، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "احصائية معاملات

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