البرلمان العربي يدين الاعتداء التركي شمالي العراق ويعزي باستشهاد الضابطين

2020/08/12 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، الاعتداء التركي السافر على قوات حرس الحدود العراقية بقصف صاروخي في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل بطائرة مسيرة الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من القيادات العسكرية والمنتسبين.

وشدد رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السُّلمي في بيان أطلعت عليه (بغداد اليوم)، على أن هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تُعد تعدياً خطيراً على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار.

وعبر السُّلمي عن خالص تعازيه ومواساته لجمهورية العراق رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في ضحايا الاعتداء، سائلاً الله عز وجل أن يَمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقالت خلية الإعلام الأمني، أمس الثلاثاء، في بيان، إن "اعتداء تركيا سافرا جرى من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان وتسببت في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى وامر الفوج الثالت/ اللواء الثاني وسائق العجلة".

وقال الناطق باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية، إن "ما حدث هو اعتداء تركي عبر طائرة مسيرة، وهو تطور خطير"، مبينا أن "الحادث أدى لاستشهاد ضابطين كبيرين وهناك تفاصيل أخرى سيتم التشاور من خلالها مع الاخوة في إقليم كردستان لمعرفة كيف تم الاستهداف وما الذي دفع الجانب التركي".

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، إن العراق إلى الآن ينتظر ما يصدر من الجانب التركي بشأن اعتداء قواتهم على قوات حرس الحدود العراقية شمالي العراق.

وذكر رسول في تصريح للقناة الرسمية، أنه "إلى غاية الآن، لم يصدر بيان من السلطات التركية بشأن اعتداء قواتهم على قوات حرس الحدود العراقية، بقصف جوي وتسببه بمقتل قائدين عسكريين، مبينا، نحن ننتظر ما يصدر من الجانب التركي وعليه أن يراعي مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة العراق".

وأضاف، أن "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه بمتابعة الاعتداء التركي وهذا الاعتداء المدان يتطلب أن تعمل القوات التركية على توضيح ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين بها حفاظاً على حكم الجوار والعلاقات بين البلدين التي يحرص العراق على الحفاظ عليها ومراعاتها".

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