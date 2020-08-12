فلسطين:.. هل يراجع إشتية عمل حكومته قبل فوات الآن ؟

2020/08/12 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/مراد سامي-رام الله/..أطلق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الأيام الماضية، صفّارات الإنذار فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، ذلك أنّ الاقتصاد الفلسطيني يمرّ بمرحلة عسيرة على جميع المستويات وأنّ المسار الحكومي للتعامل مع الوضع سيزيد في تعقيد المشكل لا حلّها.يحمّل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المسؤولية بشكل رئيسي للحكومة الفلسطينية وعلى رأسها محمد إشتية، قائد الفريق الحكومي.[…]

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