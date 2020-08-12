اقتحم بنك لسرقة معقم اليدين.!!

2020/08/12 | 11:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يبرر الكثير من الأشخاص قيامهم بالسرقة لأسباب متعددة، ولكن الواقعة التي وقعت في ولاية أمريكية وصفها الكثير بالغرابة بسبب ماجاء على لسان السارق والسبب وراء ما قام به.ففي التفاصيل التي تم نشرها وتداولها، فقد ألقت السلطات في ولاية “آيوا” الأمريكية القبض على مواطن في التاسعة والثلاثين من عمره إثر اقتحامه لبنك محلي بمدينة سيوكس […]

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