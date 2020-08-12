مكثت 40 يوماً.. ضبط شحنة خطرة على حدود العراق - إيران

2020/08/12 | 11:36 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الكارثة التي حلت ببيروت، دفعت العديد من الدول إلى التنبه من بقاء بعض المواد الخطرة في أماكن غير مهيأة لذلك.وفي هذا السياق، ضبطت السلطات الأمنية، الأربعاء، شحنة سريعة الاشتعال عند أحد المعابر

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