العراقيون يبايعون الحشد.. أمريكا سبب دمار الشعوب

2020/08/12 | 11:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق النشطاء العراقیون وسم #اني_بايعت_الحشد، للتأكيد على دعمهم لقوات الحشد الشعبي في مواجهة الارهاب الامريكي والداعشي، وايضا وقوفهم خلف المرجعية الدي...

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