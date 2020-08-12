2020/08/12 | 11:36 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق إنسان ذي قار تنتقد إجراءات التجارة في تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/12 | 11:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق إنسان ذي قار تنتقد إجراءات التجارة في تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمحافظة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق إنسان ذي قار تنتقد إجراءات التجارة في تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).