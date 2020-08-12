ائتلاف النصر: تحالفك التركي ، سابق ، خطير .. وندعو لموقف حازم

2020/08/12 | 11:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]علق ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي على القصف التركي لشمال العراق.

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