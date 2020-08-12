البرلمان يصدر توضيحاً بشأن الحديث عن أداءه وسبب توقف الجلسات

2020/08/12 | 11:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدر مجلس النواب، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن الحديث عن أداءه وسبب توقف انعقاد الجلسات.

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