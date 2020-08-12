أيتن عامر تستذكر نور الشريف في الذكرى الخامسة لوفاته

2020/08/12 | 11:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..استعادت الفنانة أيتن عامر ذكرياتها مع الفنان الراحل نور الشريف، بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لوفاته.ونشرت أيتن عبر حسابها على Instagram صورتها مع الراحل، وكتبت ذكرى رحيلك الخامسة، بدعي لحضرتك من قلبي وبقولك وحشتنى، وهفضل طول عمرى اتباهى انى من تلاميذك.إمضاء: العفريتة.يشار إلى أن أيتن عامر شاركت في رمضان 2020 بمسلسل فرصة […]

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