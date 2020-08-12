وزارة المالية توافق على افتتاح مصرف حكومي داخل مبنى منفذ عرر الحدودي

2020/08/12 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، الثلاثاء، عن موافقة وزارة المالية على افتتاح مصرف حكومي داخل مبنى منفذ عرر الحدودي مع السعودية غربي الانبار.

وقال المصدر في حديث صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان ” وزارة المالية وافقت على افتتاح مصرف حكومي داخل مبنى منفذ عرر الحدودي مع السعودية غربي الانبار، ضمن الاجراءات المتخذة لإعادة افتتاح المنفذ خلال الايام القليلة المقبلة “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان" الحكومة المحلية في الأنبار بالتعاون مع القوات الامنية وفرت كافة المستلزمات الخاصة بإجراءات الحماية الامنية للمبنى، مبينا ان” افتتاح المصرف تزامن مع وصول لجنة من هيئة المنافذ الحدودية لتأكد من الانتهاء من جهوزية المنفذ واستكمال كافة الاجراءات المتبقية "، مؤكدا ان الحكومة المركزية تبذل جهود كبيرة من اجل الاسراع بإعادة افتتاح منفذ عرر الحدودي مع السعودية وفق التوقيتات المحددة بين الجانبين .

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