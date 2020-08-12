ارتفاع أسعار الصرف في بورصة الكفاح واستقراره بالاسواق المحلية

2020/08/12 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار، الاربعاء، ببورصة الكفاح فيما استقرت بالأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.600 ديناراً لكل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح ليوم أمس الثلاثاء 123.500 ديناراً لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 124.000 دينار.

سعر شراء الدولار = 123.000 دينار.

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