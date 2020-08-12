تعرف على أكبر 5 شركات لصناعة الطائرات الخاصة وأسعارها

2020/08/12 | 11:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة لعالم الطائرات الخاصة كبار صانعيه كما هو الحال مع شركات عالم السيارات المعروفة مثل تويوتا ونيسان و جنرال موتورز وفورد ومرسيدس بنز.أما عالم الطائرات فهناك 5 شركات هي الأكبر في هذا النوع من الصناعات: بوينج (224) مليون دولار وينج الأمريكية هي واحدة من كبار صناع الطائرات التجارية والصواريخ في العالم، وأفخم […]

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