البرلمان العربي يدين بشدة الاعتداء التركي السافر على سيادة العراق

2020/08/12 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السُّلمي الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف منطقة سيدكان بمحافظة أربيل بطائرة مسيرة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القوات الامنية العراقيه.

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