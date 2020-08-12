النزاهة: السجن سبع سنوات لمعاون محافظ ديالى الأسبق لإضراره بالمال العام

2020/08/12 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة،اليوم الاربعاء، صدور قرار حكم بالسجن سبع سنوات لمعاون محافظ ديالى الأسبق لإضراره بالمال العام.

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