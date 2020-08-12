بلاغ للنائب العام بسبب محمود ياسين

2020/08/12 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام، ضد مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المسؤولين عن ترويج لها.وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 32291 سنة 2020 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ الإثنين الموافق 10 تموز/يوليو 2020 فوجئت أسرة الفنان محمود ياسين بعدد […]

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