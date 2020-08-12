فيديو: شاهد كيف احتفل كادر طبي بإغلاق أجنحة عزل حالات كورونا على طريقتهم الخاصة

2020/08/12 | 11:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد احتفل الكادر الطبي التمريضي في مستشفى الشميسي على طريقته الخاصة بعد إغلاق أجنحة العزل الطبية وتدني نسبة الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير.شرع ببناء مسشتفى الشميسي في السعودية بأمر من الملك عام 1952 في مدينة الرياض بسعة 400 سرير وتم افتتاح المشروع عام 1956 وسمي باسم مستشفى الملك سعود الأول، ثم تغير […]

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