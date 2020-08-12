2020/08/12 | 11:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا المرجع الديني جواد الخالصي،الاربعاء، لمتابعة ما وصفه بـ”خزين السلاح الخطير” في قاعدة فكتوري جنب مطار بغداد الدولي.وكتب الخالصي على صفحته الشخصية في تويتر قائلا: “حين يكون الحديث عن السيادة؛ فإنها تعني الحفاظ على كرامة البلد وإنسانه وثرواته ومصالحه، والحفاظ عليه من الانفجارات والتدمير، وحين تأتي المعلومات المرعبة عن خزين هائل لمواد قابلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخالصي يدعو لمتابعة خزين “السلاح الخطير” في قاعدة فيكتوري جنب مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخالصي يدعو لمتابعة خزين “السلاح الخطير” في قاعدة فيكتوري جنب مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).