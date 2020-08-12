الإعلام الأمني سقوط صاروخ كاتيوشا استهدف المنطقة الخضراء

2020/08/12 | 11:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من الجسر المعلق ببغداد، دون خسائر تذكر

وتشير المعلومات ان هذا الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد

فيما عثرت القوات الأمنية على صاروخ اخر معد للإطلاق في المكان ذاته

وقد تم التعامل معه أصوليا....

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