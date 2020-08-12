د. علي سرحان شمران الحسيني يكتب: كيف تحافظُ على صحةِ جهازِكَ المناعي؟

2020/08/12 | 11:54 - المصدر: مقالات صحية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذا كنت تبحث عن تقوية جهاز المناعة بعيداً عن تناول الأدوية والمكملات الغذائية؟! فإليك الجواب بهذه المقالة المخصصة في التغذية الصحية وأهمية الأعشاب الطبية، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة للإنسان .ومن أهم الوسائل للحفاظ على جهازكم المناعي قويًا هي التغذية الجيدة ، والنظام الغذائي الذي يحتوي على مجموعةٍ متنوعةٍ من العناصر الغذائية، وبجانب الأطعمة الصحية التي ترفع مناعتكم ، كالخضروات وخاصة البروكلي ، والسبانخ ، والفاكهة وخاصة الفواكه الحمضية، كالبرتقال، والليمون، واليوسفي، بالإضافة إلى الثوم، والبصل وأشياء أخرى، فإن هناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي يمكنها رفع مناعتكم في مواجهة الأمراض، خاصة ونحنُ نحاول التعايش مع جائحة كوفيد19.

ومن أهم الأعشاب التي تعزز القوة في جهاز المناعة للإنسان.

1) في المرتبة الأولى "حبة البركة" فحبة البركة تساعد على تقوية المناعة ، والوقاية من العديد من الأمراض ، كما أن لها تأثيرًا إيجابيًا على صحة القلب ، والأوعية الدموية، والكلى، والعيون ، والجلد.

2 ) الزنجبيل يُساعد الزنجبيل في التقليل من الالتهابات، كالتهابات الحلق وغيرها.



مما قد يُساعد على تحفيز استجابة الجهاز المناعي ، كما أنّ الزنجبيل يحتوي على مُركبات حيوية ذات خصائص مُضادة للأكسدة؛ لذلك يلجأ الكثير من الناس إلى شرب الزنجبيل عند شعورهم بالمرض، أو نزلات البرد والإنفلونزا.

3 ) الكركميحتوي الكركم على مُركب "الكركومين" وهو يملك خصائص مُضادة للفيروسات والبكتيريا والالتهابات، كما أنّه يُعتبر أحد مُضادات الأكسدة، ويُساعد على تنظيم وظيفة الخلية المناعية، ولذلك فإنّ الكركم قد يُساهم في تحسين وظيفة الجهاز المناعي بشكل عام .

4 ) الريحان أو (الحبق المُقدس)يُساعد مستخلص الريحان على مُقاومة العدوى الفيروسية، وزيادة المناعة حيث إنه يعمل على المساهمة بشكلٍ ملحوظ في زيادة مستويات بعض أنواع الخلايا المناعية، التي تُساعد على حماية الجسم من العدوى الفيروسية.



وهذا مهم جدا بالنسبة إلى صحتنا اليوم خاصة ونحنُ نعيش في ظل جائحة كورونا فايروس.

5 ) الميرميةتعد الميرمية من الأعشاب التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، والزيوت الطيارة ،كما أنها تعتبر مهدئا وملطفا ومضادا للاكتئاب ، وهي مهمة جدا في تقوية العظام ، والجهاز المناعي للإنسان.

وبعد ان ذكرنا لكم أهم الأعشاب وفوائدها الصحية، التي تعزز من قوة جهاز المناعة ، نؤكد لكم بأن الجهد والعمل وممارسة الرياضة هي من أهم مقومات الجسم السليم للإنسان .

فتناول الأغذية والأعشاب الطبية بدون حركة ورياضة بسيطة لا تحسن من صحتكم ! بل يمكنها أن تكون سبب في إكتسابكم للوزن الزائد أو مرض ما كعسر في الهضم، أو تتحسس جلدي طفيف .

لذلك ننصح دائما بممارسة الرياضة والحركة داخل المنزل وإن كانت بسيطة .



مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والسلامة.

المراجع العلمية:

Ranjit Chandra (1-8-1997), "Nutrition and the immune system: an introduction", The American Journal of Clinical Nutrition, Issue2, Folder 66, Page 460S–463S.



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