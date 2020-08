د. علي سرحان شمران الحسيني يكتب: كيف تحافظُ على صحةِ جهازِكَ المناعي؟

2020/08/12 | 11:54 - المصدر: مقالات صحية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذا كنت تبحث عن تقوية جهاز المناعة بعيداً عن تناول الأدوية والمكملات الغذائية؟! فإليك الجواب بهذه المقالة المخصصة في التغذية الصحية وأهمية الأعشاب الطبية، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة للإنسان .ومن أهم الوسائل للحفاظ على جهازكم المناعي قويًا هي التغذية الجيدة ، والنظام الغذائي الذي يحتوي على مجموعةٍ متنوعةٍ من العناصر الغذائية، وبجانب الأطعمة الصحية التي ترفع مناعتكم ، كالخضروات وخاصة البروكلي ، والسبانخ ، والفاكهة وخاصة الفواكه الحمضية، كالبرتقال، والليمون، واليوسفي، بالإضافة إلى الثوم، والبصل وأشياء أخرى، فإن هناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي يمكنها رفع مناعتكم في مواجهة الأمراض، خاصة ونحنُ نحاول التعايش مع جائحة كوفيد19.

ومن أهم الأعشاب التي تعزز القوة في جهاز المناعة للإنسان.

1) في المرتبة الأولى "حبة البركة" فحبة البركة تساعد على تقوية المناعة ، والوقاية من العديد من الأمراض ، كما أن لها تأثيرًا إيجابيًا على صحة القلب ، والأوعية الدموية، والكلى، والعيون ، والجلد.

2 ) الزنجبيل يُساعد الزنجبيل في التقليل من الالتهابات، كالتهابات الحلق وغيرها.



مما قد يُساعد على تحفيز استجابة الجهاز المناعي ، كما أنّ الزنجبيل يحتوي على مُركبات حيوية ذات خصائص مُضادة للأكسدة؛ لذلك يلجأ الكثير من الناس إلى شرب الزنجبيل عند شعورهم بالمرض، أو نزلات البرد والإنفلونزا.

3 ) الكركميحتوي الكركم على مُركب "الكركومين" وهو يملك خصائص مُضادة للفيروسات والبكتيريا والالتهابات، كما أنّه يُعتبر أحد مُضادات الأكسدة، ويُساعد على تنظيم وظيفة الخلية المناعية، ولذلك فإنّ الكركم قد يُساهم في تحسين وظيفة الجهاز المناعي بشكل عام .

4 ) الريحان أو (الحبق المُقدس)يُساعد مستخلص الريحان على مُقاومة العدوى الفيروسية، وزيادة المناعة حيث إنه يعمل على المساهمة بشكلٍ ملحوظ في زيادة مستويات بعض أنواع الخلايا المناعية، التي تُساعد على حماية الجسم من العدوى الفيروسية.



وهذا مهم جدا بالنسبة إلى صحتنا اليوم خاصة ونحنُ نعيش في ظل جائحة كورونا فايروس.

5 ) الميرميةتعد الميرمية من الأعشاب التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، والزيوت الطيارة ،كما أنها تعتبر مهدئا وملطفا ومضادا للاكتئاب ، وهي مهمة جدا في تقوية العظام ، والجهاز المناعي للإنسان.

وبعد ان ذكرنا لكم أهم الأعشاب وفوائدها الصحية، التي تعزز من قوة جهاز المناعة ، نؤكد لكم بأن الجهد والعمل وممارسة الرياضة هي من أهم مقومات الجسم السليم للإنسان .

فتناول الأغذية والأعشاب الطبية بدون حركة ورياضة بسيطة لا تحسن من صحتكم ! بل يمكنها أن تكون سبب في إكتسابكم للوزن الزائد أو مرض ما كعسر في الهضم، أو تتحسس جلدي طفيف .

لذلك ننصح دائما بممارسة الرياضة والحركة داخل المنزل وإن كانت بسيطة .



مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والسلامة.

المراجع العلمية:

