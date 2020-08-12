الديوانية تسجل 106 حالات شفاء من كورونا و 54 إصابة جديدة

2020/08/12 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة الديوانية، الأربعاء (12 آب 2020)، بتسجيل 106 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد و54 إصابة جديدة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة الديوانية سجلت اليوم 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل 106 حالات شفاء جديدة".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (11 آب 2020)، تسجيل 2312 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، و3396 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في مختلف محافظات العراق، بينها 113 في الديوانية.

ومع الموقف الوبائي ليوم أمس الثلاثاء، فإن مجموع الشفاء بلغ: "112102 (نسبة الشفاء 71,5 %)، ومجموع الإصابات: 156995، والراقدين الكلي: 39362، والراقدين في العناية المركزة: 545، ومجموع الوفيات: 5531".

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وفاة مصاب بكورونا في ديالى وتسجيل 86 إصابة خلال 24 ساعة

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الأربعاء (12 آب 2020)، أن الاتهامات الموجهة للقاح كورونا الروسي الذي أعلن عن تسجيله رئيس البلاد فلادمير بوتين، سببها الخوف من المنافسة.

وقال موراشكو في مؤتمر صحفي بشأن أول لقاح ضد فيروس

بغداد اليوم-متابعة

ذكّرت منظمة الصحة العالمية بأن تطوير اللقاحات المضادة لكوفيد - 19 يجب أن يستوفي جميع المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة وحذّرت مجدداً من إدخال السباق العلمي لإنتاج اللقاح في الصراعات الجيوسياسية.





وجاء تذكير المنظمة العالمي

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