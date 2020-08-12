حين يصبح الاستعمار رحمة!!

2020/08/12 | 12:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي معذورون هم اللبنانيون الذين تحلقوا حول الرئيس الفرنسي إيمانويل ميكرون، وكذلك الذين جمعوا مئة ألف توقيع مطالبين بالعودة إلى أيام الانتداب الفرنسي.فبالرغم من مرارة ذكريات الاستعمار الفرنسي...أكمل القراءة ←

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