معهد أميركي يدعو لإعادة النظر بسياسات واشنطن مع أربيل وإيقاف دعم المليشيات الكردية

2020/08/12 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لمعهد الشرق الاوسط أن تركيز الولايات المتحدة الأساسي على الحفاظ على الاستقرار في إقليم كردستان العراق كان ضارا بالمنطقة، حيث أدى تحويل المساعدات العسكرية إلى الميليشيات الحزبية إلى ترسيخ حكم الاحتكار الثنائي للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، بينما منع الإصلاحات الديمقراطية الهادفة التي يمكن أن تحقق الاستقرار على […]

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