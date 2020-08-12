البرلمان العربي يدين الاعتداء التركي السافر على سيادة العراق

2020/08/12 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أدان رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السُّلمي، الأربعاء، بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف منطقة سيدكان بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة، الأمر الذي أدى إلى قتل وإصابة عدد من قوات حرس الحدود العراقي.وقال السلمي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي […]

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