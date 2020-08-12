2020/08/12 | 12:05 - المصدر: اخبار العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:علي الكاش عود على بدء..
يتجسد التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية العربية بأقبح صوره فنظام الملالي كما تبين يمارس التقية السياسية وهو يضمر الشر للدول العربية، إنه نظام أخطبوطي...
أكمل القراءة ←
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوجه الشبه بين عمامة الملالي وطاقية اليهود/3) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يتجسد التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية العربية بأقبح صوره فنظام الملالي كما تبين يمارس التقية السياسية وهو يضمر الشر للدول العربية، إنه نظام أخطبوطي...
أكمل القراءة ←
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوجه الشبه بين عمامة الملالي وطاقية اليهود/3) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوجه الشبه بين عمامة الملالي وطاقية اليهود/3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).