أوجه الشبه بين عمامة الملالي وطاقية اليهود/3

2020/08/12 | 12:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش عود على بدء..يتجسد التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية العربية بأقبح صوره فنظام الملالي كما تبين يمارس التقية السياسية وهو يضمر الشر للدول العربية، إنه نظام أخطبوطي...أكمل القراءة ←

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