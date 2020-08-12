2020/08/12 | 12:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل الزبيدي مما لا شك فيه بأن الظروف الإستثنائية التي يمرّ بها العراق، وكذلك الأزمات الصحية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة والعالم باتت تضفي طابع الحدث الاستثنائي على الزيارة المرتقبة لرئيس...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي وأثر غياب القط الأميركي) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي وأثر غياب القط الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).