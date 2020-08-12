هيئة المنافذ الحدودية تعيد معملا مخالفا للضوابط والتعليمات في منفذ طريبيل

2020/08/12 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إعادة معمل إلى الجانب الأردني مخالف للضوابط والتعليمات في منفذ طريبيل الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان انها أعادت ارسالية معمل لإنتاج الجبس إلى الجانب الأردني عبر مركز حدود الكرامة بمنفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار لعدم توفر الاوراق الرسمية لإدخال المعمل.

واكدت الهيأة حرصها الكبير وتسخير جميع إمكاناتها للحفاظ على سلامة وصحة المواطن وكذلك ضمان حماية المنتج المحلي والالتزام بالتعليمات والضوابط التي تدعم الصناعة الوطنية.

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