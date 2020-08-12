الأزمة النيابية: الصحة حددت الفئات التي لها الأولوية بأخذ اللقاح الروسي

2020/08/12 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الأزمة النيابية أن العراق من بين الدول العشرين التي تقدمت بطلب للحصول على لقاح فيروس كورونا من روسيا.

وقال عضو الخلية نهرو محمد في تصريح العراق سبق له أن تقدم بطلب للحصول على لقاح ضد كورونا خلال المرحلة السابقة، مبينا أن السلطات الروسية اشارت إلى أن اللقاح سيصل إلى العراق قريبا، فيما أشار إلى أن وزارة الصحة حددت الفئات التي فئات لها الأولوية بأخذ اللقاح ومنهم أصحاب الامراض المزمنة كونهم الأكثر عرضة لتفاقم أعراض كورونا نتيجة قلة مناعتهم وعرضة للوفاة أكثر من غيرهم، إضافة إلى إعطاء اللقاح لمن أعمارهم فوق الستين عاما.

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