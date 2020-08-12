داخلية إقليم كردستان تطالب تركيا وحزب العمال بإبعاد خلافهما خارج أراضي الإقليم

2020/08/12 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت وزارة داخلية إقليم كردستان، تركيا وحزب العمال الكردستاني بإبعاد خلافهما خارج أراضي إقليم كردستان وعدم تحويل العراق ساحة لتصفية الصراعات.

وأدانت الوزارة في بيان الاعتداءات التركية المستمرة للسيادة العراقية، مبينة ان القصف التركي استهدف قوات حرس الحدود التابعة للجيش العراقي خلال انشغالها بملء الفراغات في المناطق الحدودية في منطقة برادوست تحديداً لإبعاد توترات وتهديدات الحرب عن المنطقة وسكانها من قبل طائرة تابعة للجيش التركي ما أدى إلى استشهاد ضابطين هما آمر اللواء الثاني لحرس الحدود العميد محمد رشيد سليمان وآمر الفوج الثالث للواء الثاني لقوات حرس الحدود العقيد زبير حالي تاج الدين، وإصابة العقيد حسام الدين عبد الرحمن حسن بجروح، مؤكدة الالتزام بإبعاد إقليم كردستان عن جميع الصراعات.

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