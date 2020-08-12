النزاهة : صدور حكم بالسجن بحق معاون محافظ ديالى لإلحاقه الضرر بالمال العام

2020/08/12 | 12:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم بالسجن بحق معاون محافظ ديالى الأسبق؛ لإلحاقه الضررعمداً بالمال العام.واشارت الدائرة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، إلى إقدام المُدان باستبعاد العطاء الأقل المقدم من إحدى الشركات في مشروع تنفيذ شبكة مجاري الأمطار مع مضخات (عليبات – الكوبات […]

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