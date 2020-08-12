الخارجية تتحدث عن عناصر قوة يمتلكها العراق للرد على الاعتداء التركي وتصفه بـ ’’التجاوز’’

2020/08/12 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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الخارجية تتحدث عن عناصر قوة تمتلكها للرد على الاعتداء التركي وتصفه بـ ’’التجاوز’’

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، الأربعاء (12 آب 2020)، وجود عمليات تبييض الاموال وتهريب دولار للخارج، قال إن جهات وشخصيات سياسية تقف خلفها.

وذكر كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، أنه "لا توجد لدينا أي

بغداد اليوم- بغداد

أوضح عضو لجنة الخدمات النيابية، جاسم البخاتي، اليوم الاربعاء، دور اللجنة باحتيار مرشح أمين بغداد القادم، فيما أكد أن أسماء كثيرة طرحت لشغل المنصب.

وقال البخاتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أسماء كثيرة طرحت لشغل منصب أمي

بغداد اليوم-بغداد

أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، الاعتداء التركي السافر على قوات حرس الحدود العراقية بقصف صاروخي في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل بطائرة مسيرة الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من القيادات العسكرية والمنتسبين.

وشدد رئيس الب

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