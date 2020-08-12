خام برنت يتجاوز الـ45 دولارا بعد تراجع كبير في المخزونات

2020/08/12 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تقرير من القطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين، مما عزز الآمال في أن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم تخطي جائحة فيروس كورونا.

وصعد خام برنت 52 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 45.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجع نحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 42.10 دولار للبرميل، بعدما نزل 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عما توقعه المحللون لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.



ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

لكن تنامي الضبابية حيال تعثر في واشنطن خلال محادثات عن حزمة تحفيز لدعم التعافي من أسوأ تأثير للجائحة قد يضغط على الأسعار في المستقبل.

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بغداد اليوم-متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بدعم من توقعات بتحفيز أمريكي، وانتعاش في الطلب الآسيوي، في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.

وأضاف خام "برنت" 29 سنتا وصعد إلى 45.28 دولار للبرميل، بح

بغداد اليوم-متابعة

أعلن متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، الثلاثاء (11 آب 2020)، تصدر العراق قائمة المستوردين للألبان الإيرانية بمبلغ تجاوز 75 مليون دولار، في غضون الـ 4 أشهر الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت الهيأة العامة للضرائب، اليوم الثلاثاء، بلوغ إيرادات شهر تموز الماضي إلى ما يقارب 177 مليار دينار، فيما أشارت إلى أنها تحقق فائضاً ماليا لدعم خزينة الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الهيأة، شاكر محمود الز

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