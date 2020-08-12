ألمانيا: اللقاح الروسي لكورونا لم يختبر على نحو كاف

2020/08/12 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 إن اللقاح الروسي لمرض كوفيد-19 لم يختبر على نحو كاف مضيفا أن الهدف هو ابتكار منتج آمن وليس أن يكون بلد ما الأول في توفير لقاح للناس فحسب.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء أن روسيا أصبحت أول دولة تمنح موافقة تنظيمية على لقاح لكوفيد-19 بعد أقل من شهرين من اختباره على البشر.

وعبر بعض الخبراء عن قلقهم بشأن قرار موسكو منح الموافقة للقاح قبل استكمال التجارب النهائية.

وقال سبان لراديو دويتشلاند فونك "قد يكون من الخطير البدء في منح اللقاح للملايين، إن لم يكن المليارات من الناس في وقت سابق لأوانه لأن هذا قد يقضي تماما على تقبل فكرة اللقاح إذا لم تمض الأمور على ما يرام، لذلك فأنا متشكك جدا بشأن ما يحدث في روسيا".

وأضاف "يسعدني أن يكون هناك لقاح مبدئي جيد لكن استنادا إلى كل ما نعرفه، وهذه هي المشكلة الرئيسة لأن الروس لا يخبروننا بالكثير، فهذا (اللقاح) لم يختبر على نحو كاف".

وتابع أن من المهم جدا، حتى أثناء الجائحة، إجراء الدراسات والاختبارات ذات الصلة بشكل صحيح ونشرها على الملأ للحصول على ثقة الناس في اللقاح.

وقال ردا على سؤال بشأن اللقاح الروسي الذي يحمل اسم سبوتنيك 5 "الأمر لا يتعلق بأن تكون الأول بطريقة ما، بل يتعلق بالحصول على لقاح فعال خضع للاختبار وبالتالي آمن".

وبلغت نسبة نجاح التجارب السريرية عشرة بالمئة فحسب ويخشى بعض العلماء من أن تكون موسكو تضع المكانة القومية قبل السلامة.

وقال بوتين وغيره من المسؤولين إن اللقاح آمن تماما.





وذكر مسؤولون حكوميون بأنه سيصرح بمنح اللقاح للأطقم الطبية ثم المعلمين على أساس تطوعي في نهاية هذا الشهر أو مطلع سبتمبر أيلول.



ومن المنتظر بدء توزيعه على نطاق جماعي في روسيا في أكتوبر تشرين الأول.

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بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة الديوانية، الأربعاء (12 آب 2020)، بتسجيل 106 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد و54 إصابة جديدة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة الديوانية سجلت اليوم 54 إصا

وفاة مصاب بكورونا في ديالى وتسجيل 86 إصابة خلال 24 ساعة

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الأربعاء (12 آب 2020)، أن الاتهامات الموجهة للقاح كورونا الروسي الذي أعلن عن تسجيله رئيس البلاد فلادمير بوتين، سببها الخوف من المنافسة.

وقال موراشكو في مؤتمر صحفي بشأن أول لقاح ضد فيروس

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