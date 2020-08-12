2020/08/12 | 12:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تقرير من انقطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين .وصعد خام برنت 52 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 45.02 دولارا للبرميل ، بعدما تراجع نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط بسبب تراجع مخزونات الخام الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار النفط بسبب تراجع مخزونات الخام الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).