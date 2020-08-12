المياحي: عقارات الدولة العراقية فيها فساد كبير جداً وتباع بأسعار بخسة

2020/08/12 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة النزاهة النيابية عن سبب جعل عقارات الدولة تباع بأسعار بخسة.

وقال عضو اللجنة عبد الامير المياحي إن عقارات الدولة العراقية فيها فساد كبير جداً واستحواذ على قطع أراضٍ ومبانٍ عائدة للحكومة العراقية، بغض النظر عن المسؤولين المتسلطين أو المنتمين منهم لجهات متنفذة.

وأضاف، أن دائرة عقارات الدولة، غيبت دورها بشكل واضح، ولم تحاسب وتراقب ممتلكاتها ومن أشغلها ومن زور سنداتها الاصلية وهي صاحبة الشأن في ذلك.

ولفت المياحي إلى أن الطرق التي ملكت بها هذه الاراضي مشروعة وقانونية ولكن تحت تأثيرات ورشاوى جعلت عقارات الدولة تباع بأسعار بخسة.

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