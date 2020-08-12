2020/08/12 | 12:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان الايراني يرفض منح الثقة لوزير التجارة والصناعة المقترح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/12 | 12:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان الايراني يرفض منح الثقة لوزير التجارة والصناعة المقترح ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان الايراني يرفض منح الثقة لوزير التجارة والصناعة المقترح ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).