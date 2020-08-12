نصب 50 بوابة الكترونية متعددة الوظائف في مرقد الامام الحسين (ع)

2020/08/12 | 12:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع قرب حلول شهر محرم الحرام وارتفاع معدل الاصابات بفيروس (كورونا) في العراق عموما، تقوم شعبة المراقبة الالكترونية التابعة للعتبة الحسينية المق...

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