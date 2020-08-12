2020/08/12 | 12:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تغيير تسعيرة الإنترنت في العراق مطلع الشهر المقبل وكالة تقدم الاخبارية.

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