شركة كورية تبدأ تجارب على عقار الطفيليات لعلاج مرضى كورونا

2020/08/12 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حصلت شركة Daewoong Pharmaceutical الكورية الجنوبية على موافقة تنظيمية هندية لاختبار عقار niclosamide المضاد للطفيليات لعلاج مرضى فيروس كورونا في مرحلة مبكرة من التجارب البشرية.ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews أوضحت الشركة في بيان أن تجربة المرحلة الأولى، التي وافقت عليها منظمة مراقبة معايير الأدوية المركزية الهندية ستشمل حوالي 30 مشاركًا يتمتعون بصحة جيدة […]

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