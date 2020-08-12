عقد ملتقى الأربعين الدولي الرابع الشهر المقبل

2020/08/12 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يعقد ملتقى الاربعين الدولي الرابع الشهر المقبل عبر الفضاء الافتراضي تحت شعار “اربعينية التقارب والسلام”.وسيتم في هذا الملتقى اختيار افضل المقالات حول قضايا “الأربعين وترسيخ العلاقات بين الشعوب” ، “الأربعين، تلاحم ووحدة الشعوب” ، “الأربعين وتقارب العالم المطالب بالعدالة ضد الاستعمار العالمي” ، “الأربعين وتقوية الجوار” ، “الأربعين، السلام التقليدي والسلام الحديث”، و […]

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