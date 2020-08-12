الاتصالات: سيتم تغيير تسعيرة الانترنت مطلع الشهر المقبل

2020/08/12 | 12:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشف وزير الاتصالات أركان شهاب، عن اجتماعات مستمرة مع الشركات لتغيير التسعيرة الجديدة للانترنت مطلع الشهر المقبل.وقال شهاب في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان “عمليات الصدمة مستمرة في عملها حتى القضاء على تهريب سعات الانترنت”، مؤكداً ان “الوزارة سوقت سعات انترنت في نينوى بقيمة مليارين شهرياً”.واضاف أن […]

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