وزير الاتصالات : تغيير تسعيرة الانترنت مطلع الشهر المقبل

2020/08/12 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الاتصالات أركان شهاب عن وجود اجتماعات مستمرة مع الشركات لتغيير التسعيرة الجديدة للانترنت مطلع الشهر المقبل.

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