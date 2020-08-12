فيديو: متظاهرون يقطعون طريق “محمد القاسم” ذهاباً وإياباً

2020/08/12 | 12:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدم متظاهرون اليوم الأربعاء على قطع طريق محمد القاسم السريع في بغداد.وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه “يس عراق” قيام متظاهرين بقطع الطريق السريع فيما قال أحدهم، وهو من المفسوخة عقودهم، إنهم “قطعوا السايدين” في طريق محمد القاسم.وتشهد العاصمة بغداد تظاهرات متعددة بينها للمفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية، كما تشهد […]

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