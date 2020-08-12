جامعة الدول العربية تدين الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية

2020/08/12 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- ادانت جامعة الدول العربية، الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية واخرها الذي ادى الى مقتل ضابطين عراقيين.وقال رئيس الجامعة أحمد ابو الغيط في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، “ندين ونستنكر بأشد العبارات القصف التركي في ١١ اب الجاري على منطقة سيدكان على الحدود التركية العراقية، والذي اسفر عن استشهاد ضابطين […]

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