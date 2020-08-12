استطلاع جديد: الثقة بالشرطة الامريكية في ادنى مستوياتها منذ 30 عاما

2020/08/12 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف استطلاع جديد لمؤسسة غالوب الامريكية ، الاربعاء، أن مستوى ثقة الجمهور بالشرطة الامريكية قد انخفض بنسبة 48 بالمائة هذا العام وهو ادنى مستوى سجلته استطلاعات المؤسسة خلال 30 عاما .ونقلت مجلة فوربس الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الاستطلاع السنوي للثقة في المؤسسات الحكومية كشف ان الآراء حول تطبيق […]

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