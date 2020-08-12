الصحة: لا نمتلك معلومات عن تكلفة ’’اللقاح الروسي’’ وسنستورده إذا أثبتت فاعليته

2020/08/12 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء (12 آب 2020)، أنها ستعمل على استيراد اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، في حال ثبت فعاليته.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح صحفي، إن "الوزارة ستقوم باستيراد اللقاح الروسي، في حال أثبت فعاليته ضد وباء كورونا".

وأضاف، أن "اللقاح حسب المعايير الدولية يحتاج إلى بعض الوقت للتأكد من فعاليته"، مشيراً إلى أن "الوزارة مستمرة على مدار الساعة في التواصل والمتابعة بشأن اللقاح".

وأتابع البدر: "ننتظر التحالف الدولي للقاحات، ومنظمة الصحة العالمية، وهما الجهة المعنية بالموافقة على اللقاحات"، مبينا أن "الوزارة ليس لديها فكرة عن تكلفة اللقاح، ومهما كانت، فهو يمثل أولوية سواء بالنسبة إلى العراق أو باقي الدول".

يتبع .



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بغداد اليوم-متابعة

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 إن اللقاح الروسي لمرض كوفيد-19 لم يختبر على نحو كاف مضيفا أن الهدف هو ابتكار منتج آمن وليس أن يكون بلد ما الأول في توفير لقاح للناس فحسب.

وأعلن الرئيس فلاديمير بو

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة الديوانية، الأربعاء (12 آب 2020)، بتسجيل 106 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد و54 إصابة جديدة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة الديوانية سجلت اليوم 54 إصا

وفاة مصاب بكورونا في ديالى وتسجيل 86 إصابة خلال 24 ساعة

يتبع.



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