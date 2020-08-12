2020/08/12 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

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القبض على عائلة قيادي بداعش يعمل خبير تفخيخ في نينوى

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

طالب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء،القوات التركية بتوضيح ملابسات جريمة استهداف المقاتلين شمال العراق ومحاسبة المتورطين بها.

وقال رسول في بيان "ندين بشدة اقدام الجانب الترك

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بعبوة ناسفة في الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بشارع 52

بغداد اليوم - كردستان

أصدرت وزارة الداخلية في كردستان، الثلاثاء، توضيحا لتفاصيل الضربة التركية في سيدكان.

وقالت داخلية الاقليم في بيان، إنه "في تمام الساعة 2 و 45 د الثلاثاء الموافق 11ـ8ـ2020 تعرضت عربة تابعة لقوات حرس الحدود ال

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